Kaçak olduğu anlaşılınca cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da bir kavga olayıyla ilgili Adli Şube’ye giden Zaheer Ahmed, kaçak olduğu anlaşılarak cezaevine gönderildi

Evrim LAMALI

Lefkoşa’da bir kavga olayıyla ilgili Adli Şube’ye giden zanlı Zaheer Ahmed, kaçak olduğu anlaşılarak, tutuklandı.“İkamet izinsiz KKTC’de bulunmak” suçlamasıyla tutuklanan zanlı, dün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis, 29 Aralık’ta Lefkoşa Adli Şube’de bulunan Lefkoşa’da sakin Zaheer Ahmed’in yapılan kontrolünde 14.05.2018 tarihinde ziyaretçi olarak 30 gün vize ile KKTC'ye giriş yapıp, 13.06.2018 tarihinden itibaren KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve yasal statüsünün de göz önüne alınarak mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı aşmama üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi. Zanlının önümüzdeki günlerde ihraç edilmesi bekleniyor.