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Kaçak Hindu, Güney’e geçmeye çalıştı

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Kuzey Kıbrıs’da kaçak bir şekilde yaşayan Hindistan uyruklu Gurpreet Singh, yasa dışı yollardan Güney’e gitmeye çalışırken yakalandı

Kaçak Hindu, Güney’e geçmeye çalıştı
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(Kamalı Haber)

Kuzey Kıbrıs’da kaçak bir şekilde yaşayan Hindistan uyruklu Gurpreet Singh, yasa dışı yollardan Güney’e gitmeye çalışırken askerler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlı dün Lefkoşa’da Askeri Mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis Memuru Umut Kulle, zanlının 6 Mayıs saat 00.10 sıralarında birinci derece askeri yasak bölge olan Lokmacı 1.Alay 3.piyade Taburu 7.bölüğe bağlı Çetinkaya Burcu bölgesi olarak bilinen yerde kaçak bir şekilde güneye gitmeye çalışırken yakalandığını söyledi. Polis,  Hindistan uyruklu zanlının ülkeye nasıl ve ne zaman geldiğinin araştırılacağını, ifadeler alınacağını belirterek, bir gün süre ile tutukluluk talep etti.

Askeri mahkeme zanlı hakkında bir gün tutukluluk emri verirken, zanlı  bugün yeniden duruşmaya çıkarılacak.  

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