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Kaçak gıdalara el konuldu

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Kaçak gıdalara el konuldu

Beyarmudu'nda önceki gün bir araçta, gümrüğe beyan edilmemiş çok sayıda ve miktarda gıda ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Peynir, sirke, sos, lavaş, kraker, mantar gibi ürünlerden oluşan gümrüksüz gıdalar, Beyarmudu’nda 46 yaşındaki isminin baş harfleri Y.T.'nin kullanımındaki araçta ele geçirildi.

Y.T. tutuklandı ve hakkında soruşturma başlatıldı.

Ele geçirilen gümrüğe beyan edilmemiş gıdalar şöyle açıklandı:

"20 Olden Burger (5-6 kg), 2 Japon sirkesi (2 tane 10 litre), 144 Tabasko biber sosu, 300 Prawn kraker, 60 Goodbury Hindistan cevizi sosu, 18 Borion meyve püresi, 10 Forgio pizza peyniri (10x1 kg), 4 cheddar peynir (4x20 kg), 11 Oldenburger peynir (11x12 kg), 36 Edamer peynir (36x9 kg), 28 Chefwilliam peynir (28x3 kg), 24 masala sosu pataks, 24 Tobiko vasabi sosu (24x500 gram), 12 Albiero peynir (12x5 kg), 12 Flour Tortilo lavaş (12x1-2 kg), 17 Wins Brand karides krakeri (17x2 kg), 50 No 1 Handrant kurutulmuş mantar, 150 sataku yemek sosu."

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