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Kaçak gelerek polise teslim oldu

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2017 yılındahenüz nerden çıkış yaptığı tespit edilemeyen bir yerden Güney Kıbrıs’a geçen ve önceki gün ülkeye yine tespit edilemeyen bir yerden giriş yaptıktan sonra polise teslim olan Hodan Ahmed Osman tutuklandı

Kaçak gelerek polise teslim oldu

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hodan Ahmed Osman dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hodan Ahmed Osman’ın 2017 yılı henüz nerden çıkış yaptığı tespit edilemeyen bir yerden Güney Kıbrıs’a geçtiğini ve önceki gün ülkeye yine tespit edilemeyen bir yerden giriş yaptıktan sonra polise teslim olduğunu söyledi. Polis zanlının ülkede hiçbir yasal statüsü bulunmadığını ve daha öncede nasıl giriş yaptığının henüz tespit edilemediğini söyledi. Polis zanlının önceki gün polise teslim olarak ülkesine gönderilmek istediğini beyan ettiğini ihraç işlemlerinin başlatılacağını belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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