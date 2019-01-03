Kaçak geçerken askere yakalandı

Metehan Kapısı’ndan Kasım 2018 tarihinde bir araç içerisinde Güney Kıbrıs’a geçen Ali Asad, 31 Aralık’ta Haspolat’ta askeri yasak bölgeyi ihlal ederek geri dönmek isterken askere yakalandı

Evrim KAMALI

Metehan Kara Sınır Kapısı’ndan bir arabanın içine saklanıp, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçen zanlı Ali Asad, Haspolat’ta askeri yasak bölgeyi ihlal ettiği esnada görevli askerler tarafından yakalandı.

Meselede mahkemeye olguları aktaran polis memuru Aytan Özoğlu, zanlı Ali Asad’ın Kasım 2018 tarihinde bir araç içerisinde Metehan Kara Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçtiğini ve 31 Aralık’ta Haspolat bölgesinde birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ettiği esnada asker tarafından suçüstü yakalandığını belirtti.

Özoğlu, zanlı Ali Asad’ın gönüllü ifade verdiğini ve Kasım 2018 tarihinde Pakistanlı bir kişinin kendisini 260 Euro karşılığında güneye geçirdiğini itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Zanlının Pakistan uyruklu olduğunu ve KKTC’de yasal statüsü olmadığını söyleyen Özoğlu, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Cenkay İnan, zanlının bir ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.