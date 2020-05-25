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Kaçak elektrik ölüme neden oldu

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Kaçak elektrik ölüme neden oldu

 Türkmenköy’de 75 yaşındaki Mustafa Köleş’in hayatını kaybettiği  yangının,  N.K’nin, elektriği kesik eve, kendi evinden çektiği elektrik kablosuyla elektrik vermesinin neden olduğu tespit edildi. 54 yaşındaki N.K (E) tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün Türkmenköy’de Mustafa Köleş’in (E-75) ikametgahında meydana gelen yangın ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturmada, aynı ikametgahın üst katında kalmakta olan N.K.’nin (E-54) bahse konu ikametgahın elektriğinin kesik olmasından dolayı kendi ikametgâhından elektrik kablosu çekerek, eve elektrik verdiği tespit edildi. 
Yapılan incelemede muhtemelen mutfak tezgahı üzerinde bulunan ampülün ısınması sonucu yangının meydana geldiği tespit edilirken, N.K(E-54) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor. 

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