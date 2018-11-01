Kaçak benzin istasyonu mu?

Mağusa’da “Yonpaş Ltd” isimli iş yerinde 2 bin 850 litre mazot olduğuna inanılan kaçak akaryakıt tespit edilirken, bu şirketin depolarının üç yıldır benzin istasyonu gibi çalıştığı ortaya çıktı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa Büyük Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren “Yonpaş Ltd.” isimli iş yerinde Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda 2 bin 850 litre mazot olduğuna inanılan kaçak akaryakıt tespit edildi. Konu iş yerinde 1’er tonluk 3 su deposunda kaçak akaryakıt tespit edilmesi üzerine ise şirketin işletme müdürü Mehmet Halis İkin ise tutuklandı. “Gümrüksüz mal tasarrufu” ve “Akaryakıt depolama, nakliye ve satış yasasına aykırı harekette bulunma” suçlamalarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı İkin aleyhine 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Meselenin tahkikat memuru, işletme müdürlüğünü zanlı Mehmet Halis İkin’in yaptığı “Yonpaş Ltd.” isimli iş yerinde 30 Ekim 2018 tarihinde Mağusa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından mahkeme emrince arama yaptığını belirtti. CÖŞ ekipleri tarafından yapılan aramada bahse konu iş yerinde 3 adet 1’er tonluk su deposu içerisinde 2 bin 850 litre mazot olduğuna inanılan yakıt tespit edildiğini açıklayan tahkikat memuru, ayni zamanda bu yakıta bağlı hortum, pompa ve sayacın da tespit edildiğini söyledi. Tahkikat memuru, Mağusa Kaymakamlığından yapılan soruşturmada iş yerine ait herhangi bir akaryakıt depolama izninin olmadığı ve bu konuyla ilgili şikayetçi olduklarının öğrenildiğini ifade etti. Zanlıİkin’inayni gün tutuklandığını söyleyen tahkikat memuru,zanlının mesele ile ilgili gönüllü ifade verdiğini ve bazı iddia ve beyanlarda bulunduğunu belirtti.



ŞİRKETE AİT TIR PLAKALARI, ARAÇ PLAKALARI VE ŞOFÖRLER TESPİT EDİLDİ…

Meselenin tahkikat memuru, 31 Ekim 2018 tarihinde polis tarafından konu iş yerinin yeniden ziyaret edildiğini belirterek, bu iş yerine ait Türkiye’den mal getiren 9 adet TIR plakası, şoförlerinin isimleri, iş yerine ait birçok aracın plakası ve şoförlerinin tespit edildiğini söyledi. Tahkikat memuru tespit edilen 3 şoförden yapılan soruşturmada ise konu deponun uzun zamandır faal olduğunu ve Türkiye’den gelen şirkete ait TIR’lardan mazotun aktarıldığını ve bu mazotun kendi iş yerlerinde kullandıkları araçlara pompa aracılığıyla aktarılarak bir ajandaya plaka, tarih, litre ve kilometre yazılarak imzalatıldığını tespit ettiklerini açıkladı. Tahkikat memuru 2018 yılına ait konu ajandayı tespit ederek emare aldıklarını açıkladı. Tahkikat memuru ayrıca konu şirkette çalışan şoförlerden 1 tanesinin, zanlının polis tarafından tutuklanmadan arama yapıldığı esnada kendisine “Polise mazotu buradan depomuzdan aldığını söyleme. Bir benzin istasyonundan aldığın yönünde ifade vereceksin” diye beyanda bulunduğunu söylediğini açıkladı.

Tahkikat memuru, yürütülen soruşturma kapsamında, beyanlar ve ifadelerde konu deponun 3 yıl veya daha fazladır faaliyette olduğunun ve küçük bir benzin istasyonu gibi çalıştığının tespit edildiğini açıklayarak, bu kurdukları depoyla diğer iş yerine akaryakıt verip vermediklerinin araştırılacağını belirtti. Mesele ile ilgili olarak Gümrük Dairesi ile görüşüldüğünü de ifade eden tahkikat memuru, Gümrük Dairesi Müdürünün akaryakıtın KKTC’ye girişinin ayrı bir vergilendirme olduğunu, ciddi miktarlar olabileceği, bu miktarların litre fiyatı üzerinden tespit edilebileceği ve polisin yapacağı tespit sonucunda cezanın kesileceği yönünde beyanı olduğunu açıkladı. Tahkikat memuru, akaryakıt miktarı ile ilgili henüz net bir tespit olmadığını, sadece emare alınan 2 bin 850 litre olduğunu belirtti. Verilen ifadelerde konu deponun yaklaşık 3 yıl veya daha fazla süredir faaliyet gösterdiği ve bunların bir ajandaya yazıldığının tespit edildiğini yineleyen tahkikat memuru, 2018 yılına ait bir ajanda bulunduğunu, 2016 ve 2017 yılını gösteren ajandaların da bulunduğunu ancak sayfaları sökülmüş olduğunu belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Mehmet Halis İkin’in tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.