Kaçak avı hız kesmiyor

Lefkoşa'da önceki akşam gerçekleştirilen denetimler sonucu KKTC'de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 3 kişi tutuklanırken, kumarhaneye girmeleri ve bulunanları yasak olan 11 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 245 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 79 araç sürücüsü rapor edildi.