Kaçak avcılar adam öldürmeye teşebbüs etti

Mallıdağ - Arıdamı köyleri arasında ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandığı sırada av korucuları tarafından tespit edilen üç kişi, araçlarını polisin ve av korucunun üstüne sürdü

Evrim KAMALI

Sadrazamköy’de kaçak avlanırken yakalanan ve kaçmaya çalışırken polisin üzerine araba süren Eşref Bilgili ile kaçak avcılar Eşref Kesken, Muzaffer Haylaz hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis, 30 Aralık 2018 tarihinde, KKTC genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu zanlıların Mallıdağ - Arıdamı köyleri arasında bulunan 29 numaralı ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandığı sırada av korucuları tarafından tespit edildiğini söyledi.

Polis, aynı gün Sadrazamköy’de, batı sahil sitesinden fenere doğru giden yol üzerinde, zanlı Eşref Bilgili’nin kullanımında bulunan araçla diğer iki zanlı ile birlikte, güneşin doğuşu ve batışı arasında avlanmaları gerekirken saat 01.15 kanunsuz olarak avlanarak ova tavşanı vurduklarının tespit edildiğini ifade etti.

Polis, zanlıları suçüstü tespit eden av korucusu ile polis ekiplerinin üç kaçak avcıyı kovalamaya başladığını, bu esnada zanlı Eşref Bilgili’nin aracını polisin ve av korucunun üstüne sürerek adam öldürmeye teşebbüs ettiğini belirtti. Zanlıların 31 Aralık tarihinde gözaltına alındığını ve soruşturma amaçlı 2 gündür tutuklu olduğunu ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.