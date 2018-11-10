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Kaçak avcı, pusuyla yakalandı

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Koruçam’da yüzlerce tel tuzak kurarak kaçak tavşan avlayan 66 yaşındaki kişi, av korucularının pusu kurması sonucu yakalandı

Kaçak avcı, pusuyla yakalandı
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Koruçam’da kanunsuz avlanan 66 yaşındaki M.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Önceki sabah Koruçam Merici mevkiinde tel tuzak kurarak kanunsuz avlanan M.D., av korucuları tarafından suçüstü tespit edildi.

Avcılık Federasyonu Av Koruma Ekibinin yaklaşık bir yıldır peşinde olduğu Koruçam (Kormacit) bölgesine yüzlerce tel tuzak kurarak kaçak tavşan avlayan 66 yaşındaki M.D. isimli şahıs, av korucularının pusu kurması sonucu dün sabah suçüstü yakalandı.  Avcılık Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “av koruyucularımıza yaptıkları bu özverili ve uzun süren çalışmadan dolayı çok teşekkür ederiz” denildi.  

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada da, dün saat 7.00 sıralarında, Koruçam'da Merici Mevkiinde, 66 yaşındaki M.D.’nin tel tuzak kurmak suretiyle kanunsuz olarak avladığı sırada Av Korucuları tarafından suçüstü tespit edildiği belirtildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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