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Judy bebeğin ölüm nedeni solunum yetmezliği

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Judy bebeğin ölüm nedeni solunum yetmezliği

Judy bebeğin ölüm nedeni solunum yetmezliği

11 aylık Judy bebeğin mide içeriği aspikasyonu ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Babası tarafından istenmeyen, annesi tarafından da engelli olduğu için terk edilen, sonrasında da koruyucu aileye verilen 11 aylık Judy bebek, önceki gün aniden hayatını kaybetmişti.

Vadili’de koruyucu ailenin evinde rahatsızlanarak, ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitiren Tatenda Dhliwayo (Judy bebek) otopsisi dün sabah yapıldı.

Doğuştan neyin anomalisi ve mide reü hastası olan 11 aylık Tatenda Dhliwayo’nun, Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu ölüm nedeninin “mide içeriği aspikasyonu ve solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi.

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