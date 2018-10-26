Jeneratör odasından tarih fışkırdı

Yeşiltepe’de ihbar üzerine bir kişinin evinde yapılan aramada, Geometrik Arkaik Döneme ait eski eser niteliğindeki değişik ebatlarda toplam 34 parça eski eser tespit edildi

Evrim KAMALI

Alsancak Yeşiltepe’de ihbar üzerine A.F.A.’nın evine yapılan operasyonda evin avlusunda bulunan Jeneratör odası içerisinde, 7 adet testi, 2 adet ülüklü testi, 1 adet matara şeklinde testi, 15 adet amfora, 7 adet tabak, 1 adet kilikes ve 1 adet metal kâseden oluşan, Geometrik Arkaik Döneme ait eski eser niteliğindeki değişik ebatlarda toplam 34 parça eski eser ele geçirdi. Ev sahibi A.F.A. ve bahçıvan İ.D, tutuklandı. Zanlılar aleyhlerindeki soruşturmanın tamamlanmasının ardından, teminat talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu Tufan Yoncacı, zanlıların “Kanunsuz eski eser” tasarrufundan tutuklandıklarını anlattı. Yoncacı, Yeşiltepe’de A.F.A’ninevinde yapılan aramada, 7 adet testi, 2 adet ülüklü testi, 1 adet matara şeklinde testi, 15 adet amfora, 7 adet tabak, 1 adet kilikes ve 1 adet metal kâseden oluşan, Geometrik Arkaik Döneme ait eski eser niteliğindeki değişik ebatlarda toplam 34 parça eski eser tespit edildiğini söyledi. Ev sahibi A.F.A.’dan yapılan sorgulamada eski eserleri yanında çalışan İ.D.’nin,yaklaşık 2 ay önce karton kutu içinde çöp yığınları arasında bularak kendisine teslim ettiğini söylediğini kaydeden tahkikat sorumlusu, zanlı1’in o dönemde eski eserler ve müzeler dairesi müdürünü arayıp ulaşamadığını , annesinin hastalık ve vefatı nedeniyle tekrar arama fırsatı bulamadığını ancak ilk aramaya ait kayıtların telefonundan bulunabileceğini beyan ettiğini söyledi. İ.D.’nin de polisteki sorgusunda sözkonusu eski eserleri, karton bir kutu içinde, zeytin toplamaya gittiği arazide çöp yığınları içinde bulduğunu söylediğini ifade eden Yoncacı, zanlının da patronunun yetkili mercilere ulaşmaya çalıştığını ancak annesinin hastalığı ve vefatından sonra, olayın askıda kaldığını belirttiğini anlattı. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi uzmanlarının yaptığı incelemede, söz konusu eserlerin, Geometrik arkaik döneme ait tarihi eser nitelikli parçalar olduğunun belirlendiğini söyleyen Yoncacı, eserler için henüz değer tespiti yapılamadığını ifade etti. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların soruşturmaya etki etme durumlarının kalmadığını söyleyen tahkikat sorumlusu, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını istedi. Teminat şartlarını yerine getiren zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlıların davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, iki zanlının 10’ar bin TL nakdi kefalet ödemesine emir verdi. Yargıç, ayrıca KKTC vatandaşı olan zanlı A.F.A için, KKTC Vatandaşı 2 kefilin, 100’er bin TL, TC vatandaşı olan zanlı İ.D.’nin KKTC vatandaşı 2 kefilin 100 ve 50’şer bin TL kefalet senetleri imzalamaları karşılığında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmalarına karar verdi.