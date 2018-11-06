Jeneratör hırsızına 6 ay hapis

Mutluyaka’da 2018 yılı Şubat ayı içerisinde Fikri Kırıkkale’ye ait eve girerek jeneratör sirkat ederek 800 TL’ye satan Cuma Bayır, 6 ay hapse mahkum edildi

Gamze PİR BAYKUR

Mutluyaka’da 2018 yılı Şubat ayı içerisinde Fikri Kırıkkale’ye ait eve girerek 1 adet jeneratör sirkat eden ve sirkat ettiği jeneratörü 800 TL’ye satan sanık Cuma Bayır hakkındaki karar dün açıklandı. “Geceleyin ev açma”, “Sirkat” ve “Sahtekarlıkla para temini” davalarından yargılanarak Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunan sanık Bayır, 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

ÇALDIĞI JENERATÖRÜ 800 TL’YE SATMIŞTI…

Sanık Cuma Bayır, 28 Şubat 2018 tarihinde Mutluyaka’daFikri Kırıkkale’ye ait evin kapalı ancak kilitsiz vaziyette bulunan sürme penceresini açarak içeriye girmiş ve içeriden Bin TL değerindeki jeneratörü alıp aracına yükleyerek sirkat etmişti. Akabinde sanık Bayır, sirkat ettiği jeneratörü İskele’de bir kişiye 800 TL’ye satarak sahtekarlıkla para temin etmişti.

KIR: “ÜLKE İNSANIMIZ TEDİRGİN EDİLMEKTEDİR…”

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Şerife Katip Kır, sanık Cuma Bayır aleyhine getirilen davaların ciddi ve vahim suçlar olduğunu belirtti. Yasa koyucunun, mülkiyet hakkının etkin bir biçimde korunmasına, halkın huzur ve güvenliğinin koruması bakımından çok büyük bir önem arz ettiğini belirten Kır, KKTC’de bu tür suçların yaygınlaştığını ve bu suçlar nedeniyle ülke insanımız tedirgin ve huzursuz edildiğinin altını çizdi. Kır,kamu menfaati gereği sanığa hapislik cezası verilmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, sanığı 6 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.