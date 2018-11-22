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İtalya umudu Ercan’da bitti

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İtalya’ya gitmek için arkadaşının Almanya pasaportunu sahteleyip Ercan Havaalanı'ndan çıkış yapmak isteyen Njemshelekeh Wuduıyı Herbert muhaceret işlemleri sırasında tutuklandı

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İtalya umudu Ercan’da bitti
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da “Başkasının kimliğine bürünme” suçlamasıyla tutuklanan zanlı Njemshelekeh Wuduiyi Herbert Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren  Demirhan Polis Karakolu’nda görev yapan polis memuru Şükrü Ömürlü olayla ilgili bulguları aktardı. Ömürlü, zanlı Njemshelekeh Wuduıyı Herbert’in, Mağusa’daki ikametgahında birlikte kaldığı arkadaşı Moses Kool Mayson’un adına olan Almanya Pasaportunu, konu ikametgah içerisinde bularak, İtalya’ya gitmek için vizesi bulunmadığından, Moses Kool Mayson’un kimliğine bürünüp, tedavüle sürdükten sonra Ercan Havaalanı'ndan çıkış yapmak istediği esnada suçüstü tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Ömürlü, zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçunu itiraf ettiğini kaydetti. Ömürlü, Kamerun uyruklu olan zanlının KKTC’de öğrenci statüsünde görülmesine rağmen, okula gitmediği için öğrenci kaydının düştüğünü söyledi. Ömürlü, zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve  mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Herbert, “Polisin söyledikleri doğru. İtalya’ya gidecektim” dedi. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının 1 ayı aşamamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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