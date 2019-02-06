İşyerindeki hırsızlığa iki yıl hapis

Girne’de Özlem Karadeniz isimli tıbbı malzeme satışı yapılan işyerinde satış sorumlusu olarak çalıştığı sırada bazı tıbbı ürünleri satıp parasını zimmetine geçiren Ayhan Bozoğlan, iki yıl hapis cezasına çarptırıldı

Evrim KAMALI

Girne’de Eylül 2018 tarihinde meydana gelen “Müstahdem tarafından sirkat”, “Başkasının kimliğine bürünme” “Sahte belge düzenleme” ve “Sahte belgeyi tedavüle sürme” suçlarından yargılanan sanık Ayhan Bozoğlan aleyhindeki karar dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi Hacı, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla'nın huzurunda görüşülen davada mahkeme heyetinin oybirliği ile ilgi kararını Başkan Gazi açıkladı. Başkan Gazi sanığın 2018 yılında satış sorumlusu ve tahsildar olarak çalıştığı Girne’de faaliyet gösteren Özlem Karadeniz isimli tıbbı malzeme satışı yapılan işyerinden hırsızlık yaptığı belirtti. Sanığın bazı tıbbı ürünleri satıp parasını şirkete vermeyerek toplamda 10 bin 900 TL para çaldığını kaydetti. Başkan Nüvit Gazi sanığın şirkete ait boş faturaları çalıp, üzerini istediği şekilde doldurarak evrak sahtelediği ve tedavüle sürdüğünü bu tür suçların işveren ile işçi arasındaki güven ilişkisini sarstığını, ticari hayata zarar verdiğini belirtti.

Başkan Gazi aktarmış olduğu tüm olgular ışığında sanığı yargılandığı davalardan suçlu bulup mahkûm ettikten sonra 2 yıl hapis cezası ile cezalandırmayı uygun bulduklarını açıkladı.