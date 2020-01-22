banner255
banner69
Ocak, Gürcistan'dan takviye yaptı
Ocak, Gürcistan'dan takviye yaptı
103 0
90 0
 
Geçitkale Belediyesi’ne alkış
Geçitkale Belediyesi’ne alkış
453 0
Tüp gaza bir zam daha
Tüp gaza bir zam daha
187 0
Hamitköy'de, Kone ve Camara imzaladı
Hamitköy'de, Kone ve Camara imzaladı
169 0
Avustralya'yı bu kez de dolu vurdu
Avustralya'yı bu kez de dolu vurdu
58 0
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
35 0
banner374

İşyeri kamerasına yakalandı

banner27

Demirhan’da bir işyerinde kasiyer olarak çalıştığı esnada kasadan 3 bin 165 TL para ve üç karton sigara çaldığı kamera kayıtlarında tespit edilen Cumali Mert Bulut tutuklandı

İşyeri kamerasına yakalandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da kasiyer olarak çalıştığı Oktay Off Licence isimli işyerinden para çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Cumali Mert Bulut dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Bayır, olguları aktardı. Polis, zanlı Cumali Mert Bulut’un 21 Ocak 2019 tarihinde 05.05’te Demirhan’da Oktay Off Licence isimli işyerinde kasiyer olarak çalıştığı esnada kasadan 3 bin 165 TL nakit para ve 405 TL değerinde üç karton sigara sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının aynı gün Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaptığını ve 20 Ocak’ta KKTC’ye giriş yapıp tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının suçlamaları reddettiğini ancak kamera kayıtlarından sigaraları çantasına koyarken görüntü olduğunu mahkemeye aktardı. Polis, tahkikatın tamamlandığını ve zanlının turist statüsünde olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.