İstinaf kararı bugün açıklanacak

Vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu, hapis cezasıyla ilgili istinaf davası için dün mahkemeye çıkarıldı. Karapaşaoğlu ile ilgili karar bugün açıklanacak



Güvenlik Kuvvetleri Yargıtayı, cezaevinde bulunan Halil Karapaşaoğlu’na alt mahkemede 3 Ocak’ta verilen hapis cezasıyla ilgili istinaf davası kararını bugün 14.30’da açıklayacak.

Karapaşaoğlu’na Askeri Mahkeme tarafından seferberliğe katılmadığı gerekçesiyle verilen 2 bin TL para cezasını ödememesi üzerine önceki gün başlayan 20 günlük hapis cezasıyla ilgili istinaf, Güvenlik Kuvvetleri Yargıtayı tarafından görüşülmeye başlandı.

Dün Yüksek Mahkeme Yargıçları Mehmet Türker, Gülden Çiftçioğlu ile Tanju Öncül’den oluşan Yargıtay, önce Karapaşaoğlu adına avukat Öncel Polili’yi, ardından Başsavcılık adına savcı Doğa Tokay’ı dinledi.

Avukat Öncel Polili, istinaf gerekçelerini şöyle sıraladı:

“Karapaşaoğlu’na verilen cezanın fahiş olması; Karapaşaoğlu’na 20 günlük hapis cezası veren Bidayet Mahkemesi’nin (alt mahkemenin), kararı alırken “düşünce özgürlüğünü” göz önünde bulundurmaması; Hükümetin vicdani ret hususunda yasal düzenleme üzerinde çalışma yapılmasının dikkate alınmaması; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin düşünce özgürlüğünü insani hak olarak tanımlayan 5 ve 9’uncu maddelerinin dikkate alınmaması ve bunların dikkate alınmamaları arkasındaki gerekçelerin açıklanmaması.”

Bidayet mahkemesinin kararında, sanığın “vicdani retçi” olduğunu göz önünde bulundurmadığını, hafifletici bir neden olarak da almadığını savunan Polili, Karapaşaoğlu’nun seferberliğe, anti militarist inanç ve düşünceleriyle katılmadığını anlattı.

Avukat Öncel Polili, bidayet mahkemesinin verdiği kararın, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin vicdani ve düşünce özgürlüğünü hak olarak tanımlayan 18’inci maddesine de aykırı olduğunu kaydeden Poliliş, BM İnsani Haklar Komitesi’nin de, Türkmenistan’da vicdani ret hakkını kullananlara ceza verilmesiyle İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ihlal edildiği yönünde kararları bulunduğuna işaret etti.

Polili, ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni pek çok kez Kuzey Kıbrıs’taki hukukun bir parçası olarak gösterdiğini de belirtti.

Polili taleplerinin, Karapaşaoğlu’nun hak ihlaline uğradığının kabul edilmesi ve hapis cezasında indirime gidilmesi olduğunu kaydetti.

Savcı Doğa Tokay da, istinaf gerekçelerine karşılık yaptığı konuşmada, Seferberlik Yasası’nda seferberlik çağrısına katılmamanın suç olduğunu, sanığa kesilen 2 bin TL para cezasının da olması gerekenin altında olduğunu bu nedenle fahiş sayılmaması gerektiğini söyledi. Tokay, Karapaşaoğlu’na 3 bin 200 TL para cezası kesilmesi gerektiğini savundu.

Karapaşaoğlu’nun yargılandığı tarihlerinde vicdani ret hakkı tanıyan yürürlükte mevzuat bulunmadığını vurgulayan Tokay, bu nedenle vicdani ret hususunu mahkemede değerlendirmenin mümkün olamadığını söyledi.

Karapaşaoğlu’nun avukatı Polili’nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin düşünce ve vicdani özgürlüklerle ilgili maddelerin dikkate alınmadığı yönündeki ifadeleri hakkında da Tokay, Yargıtay’ın daha önceki kararlarında bahse konu maddelerin dikkate alınmasına gerek olmadığı şeklinde kararı olduğundan, Bidayet Mahkemesi tarafından mesnetsiz bulunduğunu belirtti.

