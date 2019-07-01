 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Taşkent’e düşen füzenin özellikleri
Taşkent’e düşen füzenin özellikleri
11 0
Taşkent yakınlarına düşen aracın kalıntılarına ulaşıldı
Taşkent yakınlarına düşen aracın kalıntılarına ulaşıldı
153 0
 
Koyutürk’ün gururlandıran başarısı
Koyutürk’ün gururlandıran başarısı
199 0
Akacan’ı kan parası talebi ile tehdit etmişler
Akacan’ı kan parası talebi ile tehdit etmişler
71 0
Havuzda rekora yüzdüler
Havuzda rekora yüzdüler
14 0
Opel’in 2020 model süper minisi görücüye çıktı
Opel’in 2020 model süper minisi görücüye çıktı
15 0
Sürücülere sinir krizleri yaşattı
Sürücülere sinir krizleri yaşattı
107 0
banner82

İsrail savaş uçakları Suriye'ye saldırdı, Suriye füzelerle karşılık verdi, bir füze KKTC’ye düştü

banner27

İsrail savaş uçakları dün gece Suriye'de Esad rejiminin kontrolündeki bölgelere hava saldırısı düzenledi.

banner315
İsrail savaş uçakları Suriye'ye saldırdı, Suriye füzelerle karşılık verdi, bir füze KKTC’ye düştü
banner267

 

Suriye rejiminin resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, İsrail uçakları Lübnan hava sahasından başkent Şam'ın bazı dış mahalleri ile Humus şehrindeki askeri hedefleri bombaladı.

SANA’ya göre, Suriye, hava savunma füzeleriyle saldırıya karşılık verdi.

Saldırılarılarda en az 4 sivilin hayatını kaybettiği 21 sivilin yaralandığı kaydedildi. Saldırıların hedefindeki Şam'ın Sahnaya mahallesinde ölen siviller arasında bir bebeğin olduğu, yaralılar arasında da çocukların bulunduğu ileri sürüldü.

İsrail makamları konuya ilişkin henüz yorum yapmadı.

Öte yandan Taşkent'e sabahın ilk saatlerinde düşen cismin, Suriye'yi hava saldırılarına karşı korumak için kurulan S- 200 füze sistemine ait olduğu öğrenildi.

Atılan füzenin hedefini ıskaladığı, belli bir süre havada ilerlediği ve menzili bitince kendi kendine infilak ederek, bölgeye düştüğü kaydedildi.

 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.