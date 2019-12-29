Islak yolda hâkimiyetini kaybetti

Dipkarpaz’da yolun ıslak oluşundan dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç sürücüsü, yoldan çıkarak takla attı

Dipkarpaz - Zafer Burnu Anayolunda dün meydana gelen kazada 52 yaşındaki Seyfi Lunkaya, yönetimindeki FA 225 plakalı araç ile Zafer Burnu istikametine doğru seyrettiği sırada yolun ıslak oluşundan dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıkıp takla attı.

Görenleri korkutan kazada yaralanan olmaması ise sevindirdİ.

Polis Basın Bülteni’ne yansıyan kayıtlarda şu ifadeler yer aldı:

Dün saat 14.30 sıralarında, Dipkarpaz - Zafer Burnu Anayolunun 2-3 km'leri arasında 52 yaşındaki Seyfi Lunkaya, yönetimindeki FA 225 plakalı araç ile Zafer Burnu istikametine doğru seyrettiği sırada yolun ıslak oluşundan dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.