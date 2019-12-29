banner255
banner69
Senfoni Orkestrası’ndan muhteşem konser
Senfoni Orkestrası’ndan muhteşem konser
0 0
Kaplanlar,
Kaplanlar, "Günay abileri" için kazandı
160 0
 
302 Beygirlik Hibrit 2020 Toyota RAV4 Prime tanıtıldı
302 Beygirlik Hibrit 2020 Toyota RAV4 Prime tanıtıldı
34 0
Farklı tarzların yeni adresi: Glamour
Farklı tarzların yeni adresi: Glamour
20 0
27 Aralık Atatürk Koşuları yapıldı
27 Aralık Atatürk Koşuları yapıldı
24 0
Basketbolun şampiyonları GAÜ ve UKÜ
Basketbolun şampiyonları GAÜ ve UKÜ
22 0
2020'nin ilk günü Ercan'da yoğunluk hat safhada olacak
2020'nin ilk günü Ercan'da yoğunluk hat safhada olacak
58 0
banner355

Islak yolda hâkimiyetini kaybetti

banner27

Dipkarpaz’da yolun ıslak oluşundan dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç sürücüsü, yoldan çıkarak takla attı

Islak yolda hâkimiyetini kaybetti

Dipkarpaz - Zafer Burnu Anayolunda dün meydana gelen kazada 52 yaşındaki Seyfi Lunkaya, yönetimindeki FA 225 plakalı araç ile Zafer Burnu istikametine doğru seyrettiği sırada yolun ıslak oluşundan dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıkıp takla attı.
Görenleri korkutan kazada yaralanan olmaması ise sevindirdİ.

Polis Basın Bülteni’ne yansıyan kayıtlarda şu ifadeler yer aldı:
Dün saat 14.30 sıralarında,  Dipkarpaz - Zafer Burnu Anayolunun 2-3 km'leri arasında 52 yaşındaki Seyfi Lunkaya, yönetimindeki FA 225 plakalı araç ile Zafer Burnu istikametine doğru seyrettiği sırada yolun ıslak oluşundan dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla atmıştır.  Kaza sonucu yaralanan olmadı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.