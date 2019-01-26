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Islah olmayınca 8 ay hapis yatacak

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Türkiye'den gelerek ülkeye uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken yakalanan ve denetimli serbestlik hakkından yararlanan Caner Yılmaz, kendisi için belirlenen şartlara uymaması nedeniyle 8 ay hapis yatacak

Islah olmayınca 8 ay hapis yatacak
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Evrim KAMALI

Ülkemize Türkiye'den tasarruflarındaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken yakalanan ve denetimli serbestlik hakkından yararlanan sanık Caner Yılmaz kendisi için belirlenen şartlara uymaması üzerine dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından suçlu bulunup mahkûm edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Temay Sağer huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında sanık Yılmaz’ın mahkûmiyet kararını Kıdemli Yargıç Alev Ulunay açıkladı. Ulunay kararda sanığın Mart 2018 tarihinde ülkemize 6 gram hintkeneviri ithal ettiğini ve yargılandığı mahkemeden Denetimli Serbestlik hakkından yararlanma talebinde bulunarak bu hakkı elde ettiğini söyledi. Kıdemli Yargıç sanığın ancak yararlanmış olduğu denetimli serbestlik şartlarına uymayarak ihlal etmesi üzerine yeniden yargılandığını söyledi.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendirdikten sonra sanığı suçlu bulup mahkûm ettikleri uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçlarından 8 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını söyledi.

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