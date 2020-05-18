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İskele’de çöplükte yangın çıktı

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İskele’de çöplükte yangın çıktı

İskele’de çöplükte yangın çıktı. İskele Belediyesi vatandaşlara yadım çağrısında bulundu.

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Topçuköy - Ardahan yolu üzerinde bulunan İskele çöplüğünde henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.

İskele çöplüğünde çıkan yangına müdahale için bölgedeki vatandaşlardan iş makinesi ve traktörleri ile yardım talebinde bulunuldu.

Açıklamada, “Rüzgârın da şiddetiyle giderek yayılan ve ekili alanları tehdit etmeye başlayan yangına İskele itfaiyesi ve İskele Belediyesi’ne ait su tankerleri ve iş makineleri ile müdahale edilmektedir” denildi.

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