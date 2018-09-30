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İskele'de ormanlık alanda cinayet

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İskele'de ormanlık alanda cinayet
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Çayönü’nde yaşatyan 53 yaşındaki sataçı Hasan Işık Özgöçmen, İskele’de ormanlık alanda ölü bulundu. Özgöçmen’in öldürüldüğü açıklandı.
Polis Basın Subaylığı, İskele'de, Long Beach Otel ile Ötüken kavşağı arasındaki ormanlık arazide bu sabah saat 07.30 sıralarında ölü bulunan kişinin Çayönü'nde sakin 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen olduğunu, Özgöçmen’in boğularak öldürüldüğünü duyurdu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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