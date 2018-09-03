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İskele'de inşaatta yine iş kazası

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İskele'de inşaatta yine iş kazası
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İskele’de bu sabah Bangladeş Uyruklu Rafigül Islam inşaattan düşüp yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, olay, saat 09.00 sıralarında, yapımı devam eden Zong Zai isimli sitenin inşaatında meydana geldi.
İnşaatın ikinci katında sulama işlemi yapmak için hortum çeken Bangladeş uyruklu Rafigül Islam (E-37) dengesini kaybederek 3.5 metre yükseklikten toprak zemine düştü.
Olayda yaralanan Rafigül Islam kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde sol kolunda kırık ve başında kesi teşhisi ile tedaviye alındı.
Hastanede kontrol altında olan Islam’ın iş kazasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

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