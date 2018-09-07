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İskele çöplüğünde korkutan yangın

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İskele –Ardahan Köy yolu arasında kalan kısımda bulunan Çöplük alanda öğle saatlerinde başlayan yangın, yaklaşık beş saatlik bir müdahalenin ardından kontrol altına alınabildi

İskele çöplüğünde korkutan yangın
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İskele Belediyesi’ne ait İskele –Ardahan Köy yolu arasında kalan kısımda bulunan Çöplük alanda 12.30 sularında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile yayılan yangını kontrol altına almak için başlayan müdahale çalışmalarına bölge itfaiyesi yanında çeşitli iş makineleri de müdahale etti.

İskele İtfaiyesi’nin çöplük alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına aralarında BEM Ltd'e ait zincirli şiro da bulunduğu iş makineleri de destek verdi.

Rüzgâr, patlayan şişeler ve camların da etkisi ile yayılan yangını kontrol altına alma çalışmaları yaklaşık 5 saat sürdü.

Bu arada İskele Belediyesi çöplük alanda devam etmekte olan yangına müdahale için traktör ve benzeri araç sahiplerinin yardımına ihtiyaç duyulduğunu açıklayarak yardım çağrısı yaptı.

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