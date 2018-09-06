İskele çöplüğünde büyük yangın

İskele Belediyesi’ne ait İskele –Ardahan Köy yolu arasında kalan kısımda bulunan Çöplük alanda 12.30 sularında yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisi ile yayılan yangını kontrol altına almak için başlayan müdahale çalışmaları ise devam ediyor.

İŞ MAKİNELERİ YANGIN YERİNDE

İskele İtfaiyesi’nin çöplük alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına aralarında BEM Ltd'e ait zincirli şironun da bulunduğu iş makineleri de destek veriyor. Rüzgâr, patlayan şişeler ve camların da etkisi ile yayılan yangını kontrol altına alma çalışmalarını İskele Belediyesi Ustabaşı Cengiz Er yakından takip ediyor.

BELEDİYEDEN KÖYLÜLERE YARDIM ÇAĞRISI

Bu arada İskele Belediyesi çöplük alanda devam etmekte olan yangına müdahale için traktör ve benzeri araç sahiplerinin yardımına ihtiyaç duyulduğunu açıklayarak yardım çağrısı yaptı.