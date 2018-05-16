İskele bir çınarını daha kaybetti

İskelenin sevilen sayılan polis çavuş emeklisi Ziya Çavuş (Hürsöz) bu sabah hakkın rahmetine kavuştu. Bölge insanınca çok sevilen Ziya Hürsöz'ün cenazesi bugün (çarşamba) öğlen namazına mütakiben İskele mezarlığına defnedildi.
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