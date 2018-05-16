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İskele bir çınarını daha kaybetti

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İskele bir çınarını daha kaybetti
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İskelenin sevilen sayılan polis çavuş emeklisi Ziya Çavuş (Hürsöz) bu sabah hakkın rahmetine kavuştu. Bölge insanınca çok sevilen Ziya Hürsöz'ün cenazesi bugün (çarşamba) öğlen namazına mütakiben İskele mezarlığına defnedildi.

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