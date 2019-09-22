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İskele açıklarında gezi teknesi alabora oldu

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İskele açıklarında gezi teknesi alabora oldu
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İskele açıklarında gezi teknesi alabora oldu. 4 kişinin olduğu teknenin saat 02:55 sıralarında alabora olmasının ardından GKK arama kurtarma faaliyetleri başlattı.

Deniz, hava ve karadan arama kurtarma faaliyeti yürüten ekipler, saat 06.30 sıralarında kazazedeleri sağ olarak kurtardı. Kazazedeler hastaneye sevk edildi.

GKK Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, içinde bulunan 4 kişi ile denize açılan Ege Efe isimli 5 metrelik gezi teknesinin, saat 02:55 civarında İskele bölgesi açıklarında alabora olduğu ihbarı yapıldı.

Derhal Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 2 adet sahil güvenlik botu ile denizden, 2 adet helikopter ile havadan, 15 kişilik polis ekibi ile karadan arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. 

Kazazedeler saat 06:30’da sağ olarak kurtarıldı. Kazazedeler, sağlık kontrollerinin yapılması maksadıyla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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