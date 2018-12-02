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Işıksız traktör öldürüyordu

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Işıksız traktör öldürüyordu
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Girne - Güzelyurt anayolunda önündeki aracı geçmeye çalışan 70 yaşındaki Tuncay Bozkurt, karşı istikametten ışıksız olarak gelen plakasız bir traktörle yüz yüze çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Girne - Güzelyurt Anayolu 34-35 km'leri arasında, saat 17.10sıralarında, Tuncay Bozkurt (E-70), yönetimindeki EZ 272 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Tepebaşı köyü yakınlarında önünde seyreden aracı geçmek için yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten ışıksız olarak gelmekte olan Taner Görür (E-21) yönetimindeki plakasız traktörle yüz yüze çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan EZ 272 plakalı araç sürücüsü Tuncay Bozkurt ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Kemal Özdemir (E-59) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır. Kaza sonucu araçta sıkışan Kemal Özdemir itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Her iki şahsın tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmekte.

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