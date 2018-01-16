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Işıksız bisikletli ağır yaralandı

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Cihangir kavşağı ile Yonca Kavşağı arasında, aracıyla Yonca Kavşağına doğru ilerleyen Hasan Anıt, yönetimindeki FE 220 plakalı araçla yolun solunda ışıksız bisikleti ile seyreden Düzova'da sakin Türkmenistanlı Yazgeldi Rahmanov 'a aracının sol ön kısmı ile çarpmasıyla yaşanan kazada Rahmanov ağır yaralandı

Işıksız bisikletli ağır yaralandı
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Gazimağusa -Lefkoşa Anayolu üzeri Cihangir kavşağı ile Yonca Kavşağı arasında akşam saatlerinde meydana gelen kazada salon araç sürücüsünün çarptığı bisikletli ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 20:00 sıralarında, Gazimağusa -Lefkoşa Anayolu üzeri Cihangir kavşağı ile Yonca Kavşağı arasında, Vadili'de sakin 26 yaşındaki Hasan Anıt, yönetimindeki FE 220 plakalı salon araç ile Yonca Kavşağı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada yolun solunda ışıksız bisikleti ile sayreden Düzova'da sakin Türkmenistan uyruklu Yazgeldi Rahmanov 'a aracının sol ön kısmı ile çarpmasıyla yaşandı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Yazgeldi Rahmanov kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken araç sürücüsü Hasan Anıt tutuklandı..

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