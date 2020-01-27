İşçiler ölümüne birbirine girdi

Serhatköy yakınlarında anayol içerisinde 15 işçi demir sopalarla birbirlerine girdi. Kavgada 7 işçi ciddi şekilde yaralandı, 10 kişi tutuklandı



Evrim KAMALI

Serhatköy yakınlarında anayol içerisinde bir inşaat şirketinde çalışan 15 kişi arasında önceki akşam meydana gelen kavgada 7 işçi ciddi bir şekilde yaralandı, 10 kişi tutuklandı.

Güzelyurt'tan yola çıkan ve birbirlerini takip eden işçiler Serhatköy yakınlarında durup, demir sopalarla karşılıklı saldırıya geçtiler.

Başları ve vücutlarının çeşitli yerlerinden darbe alan ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 7 kişiden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kavga olayı önceki gün saat 18.30 sıralarında Serhatköy yakınlarında meydana geldi. Aralarında Kürşat Avcıkaya (31), Rıdvan Avcıkaya (26), Metin Karadeniz (46) ve Erdal Avag (32) adlı işçilerin bulunduğu 15 kişilik grup arasında Lefke’de tartışma yaşandı. Aynı şirkette çalışan 15 kişi, tartışmanın ardından Lefkoşa’ya doğru yola koyuldu. Araçlarla birbirlerini takip eden iş arkadaşları, Serhatköy’de durup kavgaya tutuştu. Çıkan kavgada demir çubuklarla birbirlerine vuran işçilerden 7 kişi ciddi şekilde yaralandı. Olayın ardından Kürşat Avcıkaya, Rıdvan Avcıkaya, Metin Karadeniz, Erdal Avag ve 3 yaralı ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı. Metin Karadeniz’in başına aldığı darbelerden dolayı ağır yaralandığı belirtildi. Kavgada hafif yaralanan 3 kişi de Güzelyurt Sağlık Merkezinde ayakta tedavi gördü. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, 11 kişi hakkında tutuklama emir aldı.



Güzelyurt'ta meydana gelen kavga olayının ardından tutuklanan zanlılar dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Can Mulla, olguları aktardı. Polis, zanlıların “Vahim zarar”, “Kasti hasar” , “Ciddi darp”, “Tecavüzi alet taşıma”, “Kavga” ve “Rahatsızlık” suçlarına methaldar olduklarını mahkemeye aktardı. Polis, 25.01.2020 tarihinde saat 18.15’de Güzelyurt- Lefkoşa anayolunun 23. kilometresinde zanlılar Metin Karadeniz, Rıdvan Avcıkaya, Kürşad Avcıkaya, Bekir Avcıkaya bir taraf; Engin Aras, Fahrettin Aras, Boran Aras, Mücahit Yiğit ve Uğurcan Hamitoğlu’nun diğer taraf olup kavgada yer alıp, dövüştüklerini anlattı. Polis, kavga neticesinde Engin Aras’ın henüz tespit edilemeyen inşaat demiri ile Metin Karadeniz’in kafasına vurup, beyin kanaması geçirmesine sebep olduğunun altını çizdi. Polis, zanlı Rıdvan Avcıkaya’nın yine tespit edilemeyen inşaat demiri ile Uğurcan Hamitoğlu’nun sol koluna vurup, kolunun kırılmasına neden olduğunu belirtti. Polis, kavga anında zanlı Rıdvan Avcıkaya’nın elinde bulundurduğu inşaat demiriyle Engin Aras’a ait LY 121 plakalı BMW aracın sağ ön kapısına vurarak, konu aracı 500 TL hasara uğrattığını söyledi.

Polis, zanlı Metin Karadeniz’in 25.01.2020 tarihinde 23.00 sıralarında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ameliyat edilip, yoğun bakıma kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin olduğunu belirtti. Polis, meseleyle ilgili olarak alınması gereken ifadeler, aranan emareler ve soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Uğurcan Hamitoğlu, doktor kontrolünden geçirilmeyi istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.