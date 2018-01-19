İşçiler canlarını zor kurtardı

Lefkoşa Surlariçi’nde Kumarcılar Hanı yanında bulunan dört dükkan tadilat esnasında yıkıldı. Yıkılma sesi duyan dört işçi, binadan koşarak çıkmayı başardı

Lefkoşa Surlariçi’nde Kumarcılar Hanı yanında bulunan dört dükkan tadilat çalışmaları sırasında yıkıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Vakıfar İdaresi’ne ait Girne Amerikan Üniversitesi’nin kirasında bulunan dükkanlar, cafe yapımı çalışması esnasında dün saat 10.30 sıralarında çöktü.

Tadilat çalışmaları sırasında yıkılma sesi duyan dört işçi, binadan koşarak çıktı. Çökme esnasında herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

Olayın dükkanların içerisindeki rafların sökülmesi esnasında, kerpiç yapıda şişme meydana gelmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı, binanın eski ve kerpiç özellikli bir bina olduğunu belirterek, kimseye zarar gelmemesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Gelinen aşamada Vakıflara büyük görev düştüğünü, tadilat isteyen binalarla ilgili işbirliği talepleri bulunduğunu kaydeden Harmancı, konuyla ilgili işbirliği yapılmasının önemine değindi.

Harmancı, bölgede yapılan çalışmanın yıkımla bir ilgisi bulunmadığını da açıkladı.

Girne Amerikan Üniversitesi’nin söz konusu dükkanda cafe, restoran yapmak üzere binayı kiraladığı, tadilat öncesinde ise içerde çalışma yapılırken çoğunluğu kerpiç olan binanın çöktüğü, işçilerinse sesi duyarak dışarıya çıktığı öğrenildi.

Binanın mal sahibi Vakıfların tehlike arz eden ve çökmeyen küçük bir kısımla ilgili çalışma yaptığı, inşaat firmasıyla görüşüp geriye kalan molozları kaldırma çalışması yürüttüğü belirtildi.