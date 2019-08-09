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İşçi diye geldi sapık çıktı

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Ülkemize Türkiye’den çalışmak için ön izinle gelen Ramazan Özdeğirmenci, Girne’de yürüyen bir kadına önce cinsel saldırıda bulundu, sonra da kadını darp etti

İşçi diye geldi sapık çıktı
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Evrim KAMALI

Girne’de meydana gelen cinsel saldırı suçundan tutuklanan ve ülkemize Türkiye’den çalışmak için ön izinli gelen zanlı Ramazan Özdeğirmenci dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının Girne’de meydana gelen cinsel saldırı suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının Girne’de Ersin Aydın Sokak’ta yaya olarak yürüyen bir kadını takip ettiğini, daha sonra önüne geçip elleriyle cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Zanlının müştekiyi yere düşürdüğünü ve akabinde darp ettiğini söyleyen polis memuru, müştekinin çığlık ve imdat çağrıları üzerine zanlının çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildiğini belirtti.

Olay yerine giden polis ekiplerinin zanlıyı tutukladığını kaydeden polis, yapılan kontrolde zanlının 147 promil alkollü olduğunun belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlının çalışmak için ön izinle KKTC’ye geldiğini, ancak bu olaydan sonra çalışma izni işlemlerinin durdurduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı 2 ay süreyle cezaevine gönderdi.

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