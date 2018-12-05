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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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İş yerinin paralarını cebe attı

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Metin Oral Fotoğrafçılık'ta personel müdürü olarak çalışan Aydın Akyürek'in bir yıldır temin ettiği toplam 90 bin 450 Euro ve 184 bin 815 TL parayı konu iş yeri kasasına yatırmayarak tasarrufuna geçirdiği gerekçesiyle tutuklandı

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İş yerinin paralarını cebe attı
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(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen “Müstahdem tarafından sirkat” suçlamasıyla tutuklanan zanlı Aydın Akyürek, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.    

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı. Gencer,  zanlı Aydın Akyürek’in Kasım 2017 ile 27 Kasım 2018 tarihleri arasında işletmeciliğini Lefkoşa’da sakin Metin Oral'ın yapmakta olduğu Metin Oral Fotoğrafçılık LTD'e ait alüminyum bölümünde personel müdürü olarak çalışmakta olduğu süre içerisinde yapmış olduğu işler karşılığında çeşitli müşterilerinden temin etmiş olduğu toplamda 90 bin 450 Euro ve 184 bin 815 TL parayı konu iş yeri kasasına yatırmayarak tasarrufuna geçirip sirkat ettiğini belirtti.Alınacak ifadeler, incelenecek evrakların yanı sıra, meblağın artma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğuna vurgu yapan  Gencer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Aydın Akyürek, iddiaları kabul etmediğini belirtti. Akyürek, Metin Oral’ın ortağı olduğunu ileri sürdü.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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