İş yerinin paralarını cebe attı

Metin Oral Fotoğrafçılık'ta personel müdürü olarak çalışan Aydın Akyürek'in bir yıldır temin ettiği toplam 90 bin 450 Euro ve 184 bin 815 TL parayı konu iş yeri kasasına yatırmayarak tasarrufuna geçirdiği gerekçesiyle tutuklandı

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen “Müstahdem tarafından sirkat” suçlamasıyla tutuklanan zanlı Aydın Akyürek, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı. Gencer, zanlı Aydın Akyürek’in Kasım 2017 ile 27 Kasım 2018 tarihleri arasında işletmeciliğini Lefkoşa’da sakin Metin Oral'ın yapmakta olduğu Metin Oral Fotoğrafçılık LTD'e ait alüminyum bölümünde personel müdürü olarak çalışmakta olduğu süre içerisinde yapmış olduğu işler karşılığında çeşitli müşterilerinden temin etmiş olduğu toplamda 90 bin 450 Euro ve 184 bin 815 TL parayı konu iş yeri kasasına yatırmayarak tasarrufuna geçirip sirkat ettiğini belirtti.Alınacak ifadeler, incelenecek evrakların yanı sıra, meblağın artma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğuna vurgu yapan Gencer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Aydın Akyürek, iddiaları kabul etmediğini belirtti. Akyürek, Metin Oral’ın ortağı olduğunu ileri sürdü.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.