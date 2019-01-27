banner255
Doğan, Okafor’la Akova’yı yıktı
Doğan, Okafor’la Akova’yı yıktı
85 0
Çocuklarınızla cinselliği konuşmaktan çekinmeyin
Çocuklarınızla cinselliği konuşmaktan çekinmeyin
42 0
 
Üzüntüyle Başa Çıkmanın Yolları
Üzüntüyle Başa Çıkmanın Yolları
52 0
13 0
Yüksek performansın adı Ram Power Wagon
Yüksek performansın adı Ram Power Wagon
20 0
Kaymaklı, Yunanistan’dan takviye yaptı
Kaymaklı, Yunanistan’dan takviye yaptı
112 0
Uçak kazasından sağ kurtulmanın yolları
Uçak kazasından sağ kurtulmanın yolları
60 0
banner82

İş kazasına bir can daha

banner27

Lefkoşa’da inşaatın beşinci katından düşen 23 yaşındaki Serhat Saçma yaşamını yitirdi

İş kazasına bir can daha
banner215

Lefkoşa’da meydana gelen iş kazasında, inşaatın 5’inci katından düşen 23 yaşındaki Serhat Saçma hayatını kaybetti.
Dün sabah saat 08.30’da Lefkoşa Metehan bölgesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde Vipera İnşaat Şirketi tarafından yapımı devam eden inşaatın beşinci katında çalışan Serhat Saçma, dengesini kaybedip beton zemine düştü.
Kazada ağır yaralanan Saçma, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.