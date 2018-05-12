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İş arkadaşının parasını çaldı

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Lefkoşa’da personel evinde kalan Ahmet Öksüz, birlikte kaldığı iş arkadaşına ait sırt çantasının anahtarını kırarak çanta içerisinde bulunan 4 bin 500 TL parayı çaldı

İş arkadaşının parasını çaldı
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da birlikte yaşadığı iş arkadaşının parasını çaldığı belirlenen Ahmet Öksüz tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Polis Memuru Hamza Tarman, Lefkoşa’da G.A.isimli şahsın çalışanı olan ve personel evinde kalan zanlının birlikte kaldığı iş arkadaşı S.A.R.’ye ait sırt çantasının anahtarını kırarak içerisinde bulunan 4 bin 500 TL parayı çaldığını söyledi.Polis, zanlının çaldığı paranın bin 500 TL ile cep telefonu aldığını, geriye kalanını ise arkadaşları ile harcağını söylediğini aktardı.Zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini, soruşturmanın sürdüğünü belirten polis, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talebi kabul etti.

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