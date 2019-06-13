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İranlı firariden ‘rüşvetle kaçtım’ iddiası

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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden firar eden Mohamed Amine Khereoub’un, kaçması için bir polise 20 bin Sterlin rüşvet verdiğini ileri sürmesi, olay yarattı.

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İranlı firariden ‘rüşvetle kaçtım’ iddiası
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Uyuşturucu suçundan Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde bulunduğu sırada, apandisit ameliyatı için Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılıp, ameliyat sonrası hastaneden kaçan 29 yaşındaki Mohamed Amine Khereoub, YENİDÜZEN’e ulaştı, iddialı açıklamalarda bulundu.

Khereoub, kaçması için bir polise 20 bin Sterlin rüşvet verdiğini ileri sürdü, önce Girne Limanı’ndan Türkiye’ye, sonrasında ülkesi İran’a kaçtığını söyledi. Khereoub, “Eğer doğru adama doğru zamanda ulaşırsanız, hapishanedeyken istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Çünkü yolsuzluk ve rüşvet var” dedi.

Girne Limanı’na polis yardımıyla gittiğini iddia eden Khereoub, sonrasında buradan gemiye binerek, Türkiye’ye gittiğini kaydetti. Türkiye’den sonra kolaylıkla İran’a döndüğünü söyleyen Khereoub, “Her gardiyan ve polis olmasa da, içlerinden çoğu yolsuzluk yapıyor. Kıbrıs’taki yetkililer, rüşvet alıyor ve yolsuzluk yapıyor. Rüşvet verecek parası olmayıp da suçsuz yere içeride olan varsa, öylece çürüyor” dedi.

Mohamed Amine Khereoub, Şubat ayında uyuşturucu suçundan hükümsüz olarak tutuklanmış, 21 Nisan’da apandist ameliyatı olmak üzere hastaneye kaldırılmıştı. 25 Nisan’da hastaneden firar eden Mohamed Amine Khereoub’dan bugüne dek haber alınamamış, polis izini bulamamıştı.

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