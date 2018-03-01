İnsan tacirlerine 3 bin 500 dolar kaptırdı

Mersin'den Güney Kıbrıs’a götürülme vaadiyle kandırılan ve bir TIR dorsesi içerisinde Mağusa Limanı’na gelen Suriyeli mülteci Ragab Diban, polise giderek teslim oldu

Gamze PİR BAYKUR

Hatay’da mülteci konumunda olan ve Güney Kıbrıs’a gitmek için Mersin’de bir TIR dorsesine saklanarak Mağusa Limanına gelen Suriyeli Ragab Diban önceki gece Mağusa Polis Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. İnsan tacirlerine 3 bin 500 Dolarını kaptıran ve 2 Suriyeli kişiyle birlikte gelen zanlı Diban dün “Muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye giriş yapma” suçuyla ilgili olarak Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Meselenin tahkikat memuru Hakan Savtekin, zanlı Ragab Diban’ın 27 Şubat tarihinde Mersin’den bir TIR dorsesinde henüz tespit edilemeyen bir gemi ile Mağusa Limanına gelerek muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye giriş yaptığını açıkladı. Zanlının ayni günün gecesi Mağusa Polis Müdürlüğü’ne gelerek teslim olduğunu belirten Savtekin, zanlının gönüllü ifade verdiğini söyledi. Savtekin, zanlının ifadesinde Hatay’da mülteci olarak bulunduğunu, Güney Kıbrıs’ta tanıdıkları olduğunu ve onlardan Güney Kıbrıs’taki yaşamın daha iyi olduğunu öğrenmesi üzerine KKTC’ye gelmek için Mersin’de Suriyeli bir kişiye 3 bin 500 Dolar vererek kendisi gibi yanında 2 Suriyeli ile birlikte geldiğini beyan ettiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Savtekin, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Ragab Diban’ın tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.