İnsan kaçakçısı tutuklandı, sığınmacılar aranıyor

Akdeniz - Yayla sahilinden, içinde sığınmacıların bulunduğu sürat teknesiyle ülkeye kaçak olarak giren bir kişi tutuklanırken, sayıları henüz tespit edilemeyen sığınmacılar aranıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, A.Y (E-45), önceki akşamüzeri, onaylanmış liman olmayan Akdeniz - Yayla sahilinden, kullanımında bulunan sürat teknesi ile KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yaptığı tespit edilerek, tutuklandı.

Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamına, söz konusu sürat teknesi ile ülkeye kanunsuz giriş yaptığı değerlendirilen, sayıları henüz tespit edilemeyen sığınmacılar ise aranıyor.

Olayla ilgi soruşturma devam ediyor.