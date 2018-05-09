İnşaattan iki bin 500 kilo demir çalındı

Boğazköy’de yarım inşaatta 2 bin 500 kilo demir çaldığı öne sürülen İsa Akdeniz tutuklandı

Evrim KAMALI

Boğazköy’de yarım inşaatta 2 bin 500 kilo demir çaldığı öne sürülen İsa Akdeniz gözaltına alınarak dün tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Boğaz Karakol’unda görevli polis memuru Sami Güneş, zanlı İsa Akdeniz’in “Sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı. Polis memuru Sami Güneş, zanlı Akdeniz’in 6 Mayıs tarihinde saat 02.00 sıralarında H.Ç.’ye ait Boğazköy’de Gökkuşağı sokak üzerinde yapım aşamasında olan bir inşaatın karkasında bulunan 520 kilo ağırlığında etriye demirlerini çaldığını söyledi. Güneş, zanlının önceki gün yine aynı saatlerde Boğazköy’de A.V.’ye ait Bahçelievler sokakta bulunan yapım halindeki inşaatın alanında muhafaza edilen 2 bin 500 kilo ağırlığında bükülmüş demirleri çaldığını kaydetti.

Zanlının yapılan soruşturmanın ardından önceki gün çaldığı demirlerin bir kısmı ile Haspolat’ta yakalandığını kaydeden Güneş, Akdeniz’in gönüllü ifade verdiğini ve kendisine yardımcı olan bir şahsın daha olduğunu kaydetti.

Aranan bir şahsın daha olduğunu kaydeden Güneş, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalması talebinde bulundu. Mahkeme talebi kabul etti.