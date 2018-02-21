İnşaattan demir çaldılar

Gönyeli’de Mustafa Evliya’ya ait yarım inşaat içerisinde bulunan 2 bin 185 TL değerinde inşaat demirlerini çalarak, Haspolat’taki bir hurdacıya sattıkları tespit edilen Rıza Teflek ve Ramazan Kazak tutuklandı

Evrim KAMALI

Gönyeli’de bulunan yarım inşaattan demir çalan zanlılar Rıza Teflek ve Ramazan Kazak tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ahmet Erdivan huzurda bulunan zanlılar Rıza Teflek ve Ramazan Kazak’ın 18 Şubat tarihinde saat 01.30 sıralarında, Gönyeli’de Mustafa Evliya’ya ait yarım inşaat içerisinde bulunan 2185 TL muhtelif inşaat demirlerinin çaldıklarını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlıların çalmış oldukları demirleri Haspolat Sanayi bölgesinde bulunan bir hurdacıya sattıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis memuru Ahmet Erdivan’ın zanlıların mesele ile ilgili olarak vermiş oldukları gönüllü ifadelerinin teyit tekzip edileceğini belirterek zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.