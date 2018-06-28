İnşaatın üçüncü katından düşen işçi ağır yaralandı

Lefkoşa’da bugün öğleden sonra bir inşaatta meydana gelen iş kazasında 18 yaşındaki Yavuz Bay ağır yaralandı.

Polis Basın Subayı’nın verdiği bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında Küçükkaymaklı bölgesindeki Trafik Eğitim Parkı’nın batısındaKofalı İnşaat Şirketi tarafından yapımı devam inşaatın üçüncü katında çalışan Yavuz Bay, yaklaşık altı metre yükseklikten toprak zemine düşerek ağır yaralandı.

Yavuz Bay kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde kontrol altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.