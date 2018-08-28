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İnşaat kazasında bir işçi öldü

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İnşaat kazasında bir işçi öldü
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Lefkoşa'nın Taşkınköy bölgesinde yapımı devam eden apartman inşaatından düşen bir işçi ağır yaralı olarak ladırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa’da Taşkınköy bölgesindeki Kazım Salih Sokak üzerinde, Barış Manço Parkının bulunduğu bölgede yapımı devam etmekte olan bir inşaatın dördüncü katında çalışmakta olan 42 yaşındaki Mehmet EZER dengesini kaybetmesi sonucu 15,30 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralandı. Ezer, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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