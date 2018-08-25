banner107
TOL’da Kartepe mesaisi başladı
TOL’da Kartepe mesaisi başladı
110 0
Dikkatsiz sürücü turist yayayı ezdi
Dikkatsiz sürücü turist yayayı ezdi
218 0
Çembere dikkatsiz girince motorluyu eziyordu
Çembere dikkatsiz girince motorluyu eziyordu
87 0
Girne'de takas gerçekleşti
Girne'de takas gerçekleşti
402 0
Tek yön gelen sürücü kazaya neden oldu
Tek yön gelen sürücü kazaya neden oldu
251 0
Pulya Festivali'nde Kıbrıs gecesi düzenlendi
Pulya Festivali'nde Kıbrıs gecesi düzenlendi
51 0
Bayram huzur içinde geçiyor
Bayram huzur içinde geçiyor
54 0
Ares'in kursiyerleri yarıştı
Ares'in kursiyerleri yarıştı
53 0
banner82
banner147

İnönü Kavşağı'nda yürekler ağza geldi

banner27

İnönü Kavşağı'nda yürekler ağza geldi
banner137

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu İnönü kavşağında, bugün saat 12:40 sıralarında meydana gelen kazada, 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.  
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, İnönü kavşağında, Besime Ayşe Ada (K-34), yönetimindeki GV 081 plakalı araç ile İnönü istikametinden gelip anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden, dikkatsizce Nergisli istikametine geçiş yapmak için anayola giriş yapınca, anayol üzerinde Lefkoşa'dan Gazimağusa’ya giden, Ali Tütüncü (E-41) yönetimindeki 09 F 1557 plakalı aracın önünü tıkayarak kazaya yol açtı. 
Kaza sonucu yaralanan GV 081 plakalı araç sürücüsü Besime Ayşe Ada, aynı araçta yolcu olarak bulunan Meliz Ada (K-3), 09 F 1557 plakalı araç sürücüsü Ali Tütüncü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ülkü Tütüncü (K-39), Avni Tütüncü (E-12) ve Duru Tütüncü (K-7) Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yararlıların tedavisi sürerken olaya ilişkin polis soruşturması da devam ediyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.