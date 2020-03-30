İnciraltı Resturant'ı kundaklayan kameralarla tespit edildi

İşletmeciliğini Hasan Caner'in yaptığı İnciraltı Resturant isimli iş yerine binanın batı istikametinde açık vaziyette bulunan kapıdan giriş yaparak henüz tespit edilemeyen yanıcı bir madde ile ofis içerisinde kasten ve kanunsuz olarak bir yangın başlatmak sureti ile ilk tespitlerde 250 Bin TL hasar yaptığı bildirilen zanlı Gürcan Atik kamera kayıtlarından tespit edildi

Mağusa’da meydana gelen kundaklama ve hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Gürcan Atik tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mahir Türe olayla ilgili bulguları aktardı. Türe huzurda bulunan zanlı Gürcan Atik’in 28 Mart 2020 tarihinde saat 05.35 raddelerinde Mağusa'da önceden garsonluk yaptığı ancak şuan çalışmadığı işletmeciliğini Hasan Caner'in yaptığı İnciraltı Resturant isimli iş yerine binanın batı istikametinde açık vaziyette bulunan kapıdan giriş yaparak henüz tespit edilemeyen yanıcı bir madde ile ofis içerisinde kasten ve kanunsuz olarak bir yangın başlatmak sureti ile ilk tespitlerde 250 Bin TL hasar yaptığını söyledi. Polis zanlının ayrıca ofiste bulunan kasa bölümünden 300 Euro nakit para ile muhtelif alkollü içecekler ve evrakları sirkat ederek dükkândan çıkış yaptığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı.Polis kamera kayıtlarından tespit edilen zanlının tutuklandığını ve arama emri ile ikametgâhında 09.20 - 09.50 saatleri arasında huzurunda yapılan aramada olay günü giydiği düşülen bir adet Roodimood marka siyah renk erkek kapüşonlu eşofman üsttü,bir çift siyah renk 41 numara erkek ayakkabısı, bir adet çakmağın tespit edilerek emare alındığını söyledi.

Polis kundaklanan iş yeri çevresinde yapılan aramada belediyeye ait çöp kutusu içerisinde sözkonusu iş yerinden sirkat edildiği söylenen kıymetli evraklar Üç Euro demir para, muhtelif alkollü içecek şişelerinin siyah renk çöp poşeti içerisinde tespit edildiğini belirtti. Polis zanlının gönüllü ifade verdiğini ifadesinde kundaklama suçunu kabul ettiğini ancak hırsızlık suçunu kabul etmediğini vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Dizdarlı zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.