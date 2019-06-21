İnci için yeni iddia

Girne’de Beyti restoranı basarak restoran sahibi Mehmet Okumuş’u ciddi şekilde dövüp burnunun kırılmasına sebep olan ve iki ay hapis cezası alan Serhat İnci’nin hapislik cezasının bitmesine az bir zaman kala ülkeden ihraç edilmeyeceği iddiaları ortaya atıldı.

İnci’nin ülkeden ihraç edilmesine engel olmak isteyen bazı kesimlerin bu konuda hükümet nezdinde girişimler yaptığı öğrenildi. Yasalara göre vatandaş olmayan İnci’nin cezası biter bitmez ülkeden ihraç edilmesi gerekiyor.