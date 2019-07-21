İnce ve Ahmad'ın ölüm nedeni kalp krizi

Önceki gün Görneç Alevkayası anayolunda traktörün devrilmesiyle hayatını kaybeden 68 yaşındaki Erdoğan İnce’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebi kalp krizi olarak belirlendi.

Turunçlu - Vadili anayolu üzerinde önceki gün bisiklet sürerken yaşamını itiren 70 yaşındaki Mümtaz Ahmad’ın ölüm sebebinin kalp yetmezliği olduğu bildirildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Ahmad’ın dün yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Polis açıklamasında her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.