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İnce ve Ahmad'ın ölüm nedeni kalp krizi

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İnce ve Ahmad'ın ölüm nedeni kalp krizi
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Önceki gün  Görneç Alevkayası anayolunda  traktörün devrilmesiyle  hayatını  kaybeden 68 yaşındaki Erdoğan İnce’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebi kalp krizi olarak belirlendi.

Turunçlu - Vadili anayolu  üzerinde önceki gün bisiklet sürerken yaşamını itiren 70 yaşındaki Mümtaz Ahmad’ın ölüm sebebinin kalp yetmezliği  olduğu bildirildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre,  Ahmad’ın  dün yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği”  olduğu  tespit edildi.

Polis açıklamasında her iki olayla ilgili  soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

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