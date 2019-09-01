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İnce avın ilk gününde 2 avcı yaralandı

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İnce avın ilk gününde 2 avcı yaralandı
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İnce avın ilk gününde iki avcı yaralandı. Avcılardan biri kendi tüfeğinden, diğeri ise başka avcıların tüfeğinden çıkan saçmalarla yara alarak hastaneye kaldırıldı.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, ilk av kazası 08.30’da Alemdağ’da meydana geldi. Dikmenli 35 yaşındaki Yusuf Şanlıer’in sağ gözüne, başka avcıların açtığı ateş sonucu seken bir saçma isabet etti. 
Yusuf Şanlıer’in Yakın Doğu Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındığı belirtildi. 
İKİNCİ AV KAZASI ESETEPE’DE
İkinci av kazası ise bugün 12.50’de Esentepe Mezarlığı’nın kuzey batısındaki arazide yaşandı. Esentepeli 35 yaşındaki Ahmet Erdoğan, yokuştan indiği sırada düşünce, tüfeği ateşlendi; saçmalar karnına isabet etti.
Erdoğan’ın tedavisinin, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürdüğü belirtildi.

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