İkisi çocuk dört kişi yaralandı

Geçitkale - Malladağ anayolunda iki araç yüz yüze çarpıştı. Kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı

Murat ASLAN

Geçitkale - Malladağ ana yolunda dün meydana gelen kazada, 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Saat 10.30 sıralarında, Geçitkale - Malladağ ana yolunda GG 911 plakalı aracıyla seyreden 32 yaşındaki Petek Özgüner, batıdan doğu istikametine doğru ilerlediği sırada dikkatsizliği sonucu sağa meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti ve o esnada karşıdan gelen 48 yaşındaki Selda Harutoğlu yönetimindeki CU 126 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile GG 911 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 11 yaşındaki Nilay Özgüner ve 3 yaşındaki Vedat Özgüner kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.