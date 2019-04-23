banner255
38 0
Okul önündeki durak meyhane mi?
Okul önündeki durak meyhane mi?
37 0
 
Seni hiç unutmadık
Seni hiç unutmadık
15 0
43 0
Bu aracın sahibi trafik kurallarını bilmiyor mu?
Bu aracın sahibi trafik kurallarını bilmiyor mu?
113 0
Eşi güzellik yarışmasına katılan Rus rahip, sürgüne gönderildi
Eşi güzellik yarışmasına katılan Rus rahip, sürgüne gönderildi
70 0
Yunusların umutları azalıyor
Yunusların umutları azalıyor
79 0
banner82

İkisi çocuk dört kişi yaralandı

banner27

Geçitkale - Malladağ anayolunda iki araç yüz yüze çarpıştı. Kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı

banner262
İkisi çocuk dört kişi yaralandı
banner267

Murat ASLAN

Geçitkale - Malladağ ana yolunda dün meydana gelen kazada, 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Saat 10.30 sıralarında, Geçitkale - Malladağ ana yolunda GG 911 plakalı aracıyla seyreden 32 yaşındaki Petek Özgüner, batıdan doğu istikametine doğru ilerlediği sırada dikkatsizliği sonucu sağa meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti ve o esnada karşıdan gelen 48 yaşındaki Selda Harutoğlu yönetimindeki CU 126 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile GG 911 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 11 yaşındaki Nilay Özgüner ve 3 yaşındaki Vedat Özgüner kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.