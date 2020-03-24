İkinizi de öldüreceğim

Lefkoşa Surlariçi’nde Bilal İri adlı kişi, ayrıldığı eşini “Kocanla yaşamaya devam edersen ikinizi de öldüreceğim” diye tehdit etti, ardından kadını darp etti

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da meydana gelen şiddet tehdidi ve ciddi darp suçlarından tutuklanan zanlı Bilal İri dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Plevne, olguları aktardı. Plevne, huzurda bulunan zanlı Bilal İri’nin 22 Mart 2020 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen şiddet kullanma tehdidi ve ciddi darp suçlarına methaldar olduğunu söyledi.

Plevne, 22.03.2020 tarihinde saat 16.30 raddelerinde Lefkoşa Surlariçi, ayni evde ikamet eden zanlı Bilal İri’nin ev telefonuyla, ayrıldığı eşi B.İ ile görüştükleri esnada adı edilene hitaben "Kocan ile yaşamaya devam edersen ikinizi de öldüreceğim" demek sureti ile şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu belirtti. Plevne, yine ayni ikametgâh içerisinde Bilal İri’nin eski eşi B.İ. ile aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakiben adı edilenin sağ bileğinden tutup çekmek ve eli ile kafasına defaten vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini anlattı.

Plevne, ayni gün müştekinin Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde acil serviste doktor kontrolünden geçirilerek doktor raporu temin edildiğini belirtti. Plevne, yine ayni gün zanlı aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen Derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Plevne, zanlının TC ve KKTC vatandaşı olduğunu ve aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirterek, davaları görüşülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı bir kefilin 20 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve ikamet ettiği adresten izinsiz ayrılmaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.