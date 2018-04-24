İki zamansız veda

Girne sakini 30 yaşındaki Atay Can, tutulduğu amansız hastalıktan kurtulamayarak hayatını kaybetti.

YDÜ bilgisayar ve öğretmenler teknolojisi eğitimi gören ve Ozanköy’de yaşayan Atay Can, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Öte yandan ülkenin tanınmış işadamlarından Ali Gürsoy’un oğlu ve Ramiz Manyera’nın da yeğeni Ramiz Gürsoy da yaşamını yitirdi.

Ramiz Gürsoy’un da kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

İngiltere'de avukatlık yapan Ramiz Gürsoy, 1961 doğumluydu. Kıbrıs'a dönüş yapan ancak önemli davalar için İngilitere'ye giden Gürsoy, güneyde tedavi görüyordu.

Atay Can